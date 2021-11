E’ iniziato venerdì e sabato, a Carloforte, il terzo ciclo di vaccinazioni per gli over 80 e categorie fragili, 684 i vaccini somministrati

E’ iniziato venerdì e sabato, a Carloforte, il terzo ciclo di vaccinazioni per gli over 80 e determinate categorie fragili. Sono stati 420 venerdì e 264 sabato i vaccini somministrati al Cine Teatro Cavallera, appositamente allestito per l’occasione.

«Ats, Comune, Polizia municipale, volontari e tutti gli altri addetti ai lavori, in linea con le disposizioni regionali, hanno dato il loro contributo ad una comunità che lo merita – ha detto il sindaco, Salvatore Puggioni -. Una comunità che in tutte le graduatorie e statistiche, come percentuale di vaccinati, è fra le prime in Sardegna ed in tutta la Nazione.»

La somministrazione dei vaccini delle terze dosi riprenderà dopo il 13 dicembre, quando scadranno i 6 mesi della seconda dose, per la vaccinazione degli Under 80, ha rimarcato il primo cittadino.

«Ricordiamo sempre che per questa dannata pandemia abbiamo perso nostri concittadini, persone che amavamo tanto, carlofortini veri – ha concluso Salvatore Puggioni -. Oggi l’unico modo certo, per debellare questo virus, è la vaccinazione. Solo così potremo ripartire e vivere serenamente la nostra vita in questa meravigliosa isola. Aprirla ai turisti, ai visitatori, a chi la ama.»