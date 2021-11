E’ morto oggi Gianni Basciu, insegnante elementare in pensione, per circa mezzo secolo uno dei protagonisti della pallavolo sarda

E’ morto oggi, all’età di 73 anni, Gianni Basciu, insegnante elementare in pensione, per circa mezzo secolo uno dei protagonisti della scena sportiva e, soprattutto, pallavolistica, del Sulcis Iglesiente e dell’intera Sardegna. Ha avuto anche un’esperienza da assessore del comune di Gonnesa.

Iniziò da giocatore con la Pallavolo Gonnesa ma approdò presto alla panchina, con la Sant’Andrea, per decenni la sua creatura.

Negli ultimi anni aveva dovuto interrompere l’impegno con la pallavolo, della quale era follemente innamorato, per problemi di salute ma aveva sposato un’altra attività di volontariato, nella sezione locale della Protezione civile, alla quale s’è dedicato con la stessa passione ed un entusiasmo senza limiti.

In occasione dei recenti Mondiali Under 21 di pallavolo maschile, a Carbonia, si è prodigato con tutto il gruppo organizzatore, per favorire – come ha sempre fatto – la miglior riuscita dell’evento. L’ho incontrato più volte, all’ingresso del Palazzetto, con la divisa della Protezione civile, e mi sono fermato a parlare con lui.

Lunghe chiacchierate, abbiamo parlato dei tempi “eroici” della pallavolo sulcitana, e dei suoi problemi di salute, per superare i quali mi ha detto di aver combattuto da “guerriero” negli ultimi anni. Era consapevole che i problemi non li aveva ancora completamente superati ma era animato ancora da una grande voglia di vivere. Non avrei mai potuto pensare che il suo viaggio su questa terra fosse così prossimo alla meta finale.

Giampaolo Cirronis