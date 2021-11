E’ tornato operativo ieri mattina il centro vaccinale di San Giovanni Suergiu, presso la palestra comunale di via Mascagni.

Dopo poco più di un mese di pausa forzata delle attività sanitarie causata dalla necessità di alcuni lavori di messa in sicurezza dei locali da parte del comune di San Giovanni Suergiu, la ASL ha ripreso l’inoculazione della terza dose del vaccino anticovid, per la quale è necessaria la prenotazione, e di quello antinfluenzale, agli over 60, secondo un ordine alfabetico.

Il calendario delle vaccinazioni antinfluenzali prevede per questa settimana altre due giornate, giovedì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, rispettivamente per i cognomi dalla F alla I e dalla L alla O. La prossima settimana sono previste tre giornate, sempre al mattino, dalle 9.00 alle 12.00, sempre nel rispetto di un ordine alfabetico: lunedì 29 novembre dalla P alla S, mercoledì 1 dicembre dalla T alla Z. Venerdì 3 dicembre per tutti gli over 16, con accesso libero.

Entro la prima settimana di dicembre dovrebbe riaprire anche l’hub vaccinale di Carbonia, nella nuova sede in fase di allestimento nella palestra di via Puglie.