Il Cammino Minerario di Santa Barbara realizzerà una nuova “Posada” in una struttura inutilizzata concessa in comodato d’uso gratuito per 10 anni dal comune di Musei

E’ stata firmata questa mattina la convenzione con la quale il comune di Musei concede in comodato d’uso gratuito per 10 anni alla Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara un fabbricato inutilizzato che verrà rigenerato per essere adibito a “Posada”.

Una nuova struttura ricettiva per l’ospitalità dei pellegrini che percorrono il Cammino Minerario di Santa Barbara.