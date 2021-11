Il centrocampista centrale del Carbonia Alessandro Murtas è stato convocato dal mister Giuliano Giannichedda nella rappresentativa Under 18 di serie D

Il centrocampista centrale del Carbonia Alessandro Murtas, 17 anni (è nato a Cagliari l’8 luglio 2004) è stato convocato dal mister Giuliano Giannichedda nella rappresentativa Under 18 di serie D.

Domani, mercoledì 24 novembre, a Roma si terrà il primo raduno.

Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, Alessandro Murtas è arrivato al Carbonia la scorsa estate. Da fuoriquota, non ha tardato a mettersi in evidenza e David Suazo lo ha premiato inserendolo in quattro delle dieci partite fin qui disputate. Sul campo ha risposto con prestazioni positive, impreziosite anche da un goal. Ora la convocazione nella rappresentativa Under 18 di serie D.