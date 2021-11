Il comune di Carbonia ha reso noto stamane il calendario delle postazioni autovelox previste nel mese di novembre iniziato oggi.

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate, a norma di legge, dall’apposito segnale stradale di indicazione temporaneo ad alta visibilità, riproducente l’iscrizione “Polizia Municipale di Carbonia – Controllo elettronico della velocità”. Nonché da cartello, in prossimità della postazione, indicante il simbolo della Polizia locale.

L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale appartenente al Comando di Polizia locale di Carbonia.