La Polizia di Stato, a Iglesias, ha arrestato due uomini per detenzione di sostanza stupefacente. Sequestrati più di 5 kg di marijuana

Ieri pomeriggio l’equipaggio della Volante del Commissariato di Iglesias, in località Villamarini ha notato un’auto con due uomini a bordo, riconoscendo il passeggero, in quanto persona con numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

I due agenti hanno dapprima seguito l’auto per poi fermarla e procedere al controllo degli occupanti. Gli agenti all’interno dell’abitacolo della vettura hanno rinvenuto singole dosi di cocaina, eroina, hashish e 12 boccette di metadone.

Terminato il controllo ai due uomini, un 56enne ed un 33enne, entrambi cagliaritani ma residenti nel comune di Iglesias, sono state eseguite le perquisizioni domiciliari, dove gli agenti hanno rinvenuto nell’abitazione del 56enne 4,300 kg di marijuana, 24 boccette di metadone, 1 bilancino di precisione e materiale per il confezionamento; a casa del 33enne, 1 kg di marijuana.

Al temine degli accertamenti, i due uomini sostano stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

