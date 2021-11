Nel sito internet del comune di Iglesias è disponibile la modulistica del progetto “Io sto ai portici”

L’assessorato all’Arredo urbano comunica che la modulistica per la partecipazione al progetto “Io sto ai portici”, è disponibile nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias.

Grazie al progetto, vico Meli, uno degli scorci più suggestivi del Centro storico di Iglesias, con il passaggio coperto adiacente Piazza Lamarmora, ospiterà la “Galleria Lamarmora”, dove gli artisti iglesienti potranno far conoscere le proprie opere, curando delle piccole esposizioni allestite in maniera autonoma.

I requisiti e le modalità di partecipazione all’iniziativa, sono contenuti nelle linee di indirizzo allegate alla deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 29/09/2021, e disponibili, al pari della modulistica, nel sito internet del Comune.