Novità nel Consiglio e nella Giunta comunale di Giba. Debora Etzi Carboni ha rassegnato le dimissioni. Nella lettera di dimissioni, Debora Etzi Carboni ha motivato la sua decisione con il venir meno della giusta serenità che per un insieme di cause organizzative, personali e familiari, ed ha ringraziato i colleghi assessori e l’intero gruppo consiliare per le continue manifestazioni di stima e rispetto ricevute, nonostante le normali diversità di vedute proprie di un gruppo di persone che lavora nell’interesse altrui. E i cittadini tutti per la fiducia ricevuta nel momento in cui hanno individuato in lei la persona giusta per ricoprire il delicato incarico di responsabilità.

Ha aggiunto inoltre che continuerà a sostenere le scelte del gruppo nel quale era stata eletta, perché convinta che possa realizzare il condiviso programma presentato agli elettori.

Il Consiglio comunale nella seduta di lunedì 22 novembre ha approvato la delibera di surroga al seggio di consigliere rimasto vacante con la prima dei non eletti, Maria Dolores Piroddi.