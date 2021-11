Prende il via oggi, al Centro “Domo Noa” di Carbonia, il primo laboratorio per la “Pet Therapy”. Si tratta di una straordinaria pratica terapeutica in grado di promuovere importanti miglioramenti nelle persone affette da disabilità, in particolare per ciò che riguarda la sfera del benessere emotivo e comportamentale nonché l’approccio alle sindromi dello spettro autistico e in generale per la limitazione di specifiche difficoltà fisiche.

«Ringraziamo calorosamente Stefania Gambacorta, coadiutore (abilitata in ambito nazionale) del cane negli interventi assistiti con gli animali, e naturalmente il co-terapeuta, Charlie, lo straordinario cagnetto di 6 anni che ci accompagnerà a cadenza settimanale in questa nuova avventura», ha detto Franca Boi, presidente dell’associazione “Le Rondini” che gestisce il Centro “Domo Noa”.