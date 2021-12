Presso il Centro Culturale, in Via Cattaneo, è stata inaugurata la Casa del Cinema di Iglesias

Con l’inaugurazione della Casa del Cinema, si concludono gli interventi di riqualificazione del Centro Culturale di Iglesias.

La Sala Blu, ospiterà le proiezioni cinematografiche, e, sempre al piano terra, troveranno spazio una piccola sala per il cinema d’essai (Sala Rossa) ed un’area dedicata alle mostre artistiche e fotografiche.

Al primo piano la biblioteca e la videoteca, con oltre 9.000 titoli in catalogo, dei quali circa 5.000 in formato DVD o Blu-Ray.

Oltre ai lungometraggi ed ai corti di fiction, la videoteca conserva documentari sulla storia della Sardegna, sugli aspetti naturali e paesaggistici, sul lavoro, e su vari temi sociali e culturali.

Dal mese di gennaio sarà possibile accedere alla consultazione ed al prestito gratuito dei titoli presenti per le associazioni, le scuole ed i soci.

Il primo intervento di riqualificazione, finanziato da parte dell’Amministrazione comunale per un importo iniziale di 70.000 euro (L.R. 37/98), ha riguardato l’allestimento della sala cinematografica, con la realizzazione dell’impianto audio dolby surround, dell’impianto elettrico, la costruzione di una cabina insonorizzata per la proiezione e la regia, ed i relativi interventi tecnici.

Con un successivo intervento, la sala cinematografica, grazie ad un finanziamento di 48.787,80 euro, è stata dotata di una macchina professionale per videoproiezioni Christie CP2308 con lampada da 1,9 kw xenon.

«Una strumentazione che permetterà alla Casa del Cinema di avere una sala cinematografica all’avanguardia, una maniera per valorizzare il grande impegno dell’Amministrazione e del circolo ARCI, che ha permesso di raccogliere, conservare e rendere fruibile alla comunità un patrimonio di quasi diecimila audiovisivi che abbracciano tutta la storia del cinema», ha spiegato il sindaco Mauro Usai -. La Casa del Cinema inoltre, potrà diventare un luogo dedicato alla cultura ed alla formazione, in collaborazione con il terzo settore, il mondo dell’associazionismo e con le scuole.»

Da mercoledì 1° dicembre, fino a domenica 5, la Casa del Cinema ospiterà la rassegna delle “Giornate del Cinema del Mediterraneo”, con un programma ricco di proiezioni, di momenti di approfondimento e di eventi culturali.

Il calendario delle proiezioni è disponibile nel sito internet e nelle pagine social de Comune di Iglesias e del circolo ARCI di Iglesias.