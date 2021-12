La comunità di Buggerru è in piena emergenza, non solo per i contagi da Covid-19. Da venerdì scorso, parte dell’abitato è privo di energia elettrica

La comunità di Buggerru è in piena emergenza, non solo per i contagi da Covid-19 che hanno portato la sindaca Laura Cappelli ad ordinare la chiusura delle scuole fino a sabato 4 dicembre.

«Ormai da venerdì scorso, parte dell’abitato è privo di energia elettrica, solo ieri sera siamo riusciti ad ottenere l’arrivo di un gruppo elettrogeno che alimentasse la cabina elettrica di via Roma, ma che purtroppo ha funzionato solo per poche ore. Dalla nottata la situazione è al punto di partenza. Per tre giorni non siamo riusciti nemmeno a parlare con un referente in Sardegna, al quale sono riuscita ad arrivare, purtroppo, solo grazie a delle amicizie. Una situazione che ha dell’incredibile. Allo stesso modo, sempre dalla settimana scorsa siamo privi di segnale telefonico Vodafone.»

La denuncia, molto forte, arriva stamane dalla stessa sindaca Laura Cappelli.

«È impensabile che ad ogni condizione meteo poco favorevole, vada giù l’energia elettrica e la linea telefonica, questo infatti succede sistematicamente da qualche anno – conclude Laura Cappelli -. Siamo disperati.»