Sono ore decisive per la formazione della nuova Giunta del comune di Carbonia. A meno di 48 ore dall’insediamento del Consiglio comunale eletto il 10 e 11 ottobre, convocato per le 17.00 di venerdì 5 novembre 2021, le delegazioni delle sei liste che hanno concorso all’elezione del sindaco Pietro Morittu, sono impegnate nella definizione degli accordi per la composizione del “mosaico” di 7 assessori della Giunta, alla quale è strettamente legata anche l’elezione del presidente dell’Assemblea civica.

La lunga riunione tenutasi ieri, terminata intorno a mezzanotte, non ha portato sostanziali passi in avanti nel confronto, rivelatosi fin dall’inizio alquanto complicato, come non era stato difficile prevedere in presenza di una coalizione “molto ampia e variegata”, e le parti si sono aggiornate a questa sera, con l’impegno a “chiudere”, per evitare di tenere aperta la partita fino alle ultime ore di vigilia della seduta di insediamento.

I nodi da sciogliere sono diversi. Il primo, probabilmente, il più intricato, è quello legato all’indicazione delle tre donne che dovranno far parte della Giunta, in base alla legge sulla parità di genere che impone la rappresentanza di ciascun genere nella misura minima del 40%. Su due donne sarebbe stata raggiunta l’intesa, non sulla terza. E l’attribuzione di questa terza indicazione ad una o ad un’altra lista, potrebbe modificare gli equilibri complessivi.

C’è inoltre da tenere sempre nella dovuta considerazione, l’incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore, che impone le dimissioni dalla prima a coloro che accettano la delega da assessore. In una situazione ancora confusa, come quella che si è venuta a creare dopo la proclamazione degli eletti, molto probabilmente la Giunta avrà un numero cospicuo di assessori esterni, 4 0 5, a fronte di 2-3 consiglieri eletti, con conseguenti surroghe con i primi dei non eletti.

A 24 giorni dalla chiusura dei seggi e ormai alla scadenza dei 20 giorni dalla proclamazione, il tempo sta scadendo e nelle prossime ore le delegazioni delle sei liste di maggioranza dovranno obbligatoriamente partorire la Giunta che affiancherà il sindaco Pietro Morittu nell’Amministrazione del comune di Carbonia nei prossimi cinque anni.

Giampaolo Cirronis