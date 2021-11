Un 26enne di Carbonia è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per guida sotto l’influenza dell’alcool

Ieri, domenica 28 novembre, i carabinieri del NORM della Compagnia di Carbonia, hanno denunciato a piede libero per guida sotto l’influenza dell’alcool, un 26enne del luogo, commerciante.

Il giovane, sabato 27 novembre, in via Sanzio, alla guida del proprio veicolo, mentre effettuava una manovra per uscire da un parcheggio, ha danneggiato due auto in sosta. Sottoposto ad accertamento etilometrico all’uomo è stato trovato un tasso alcolemico pari a 1,86 (prima prova) e 1,93 g/l (seconda prova). Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed il documento di guida ritirato.