Assemini: a fuoco un’auto in transito nella statale 130, intervengono i vigili del fuoco

Una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta, intorno alle 11.00, nella Strada Statale 130, per l’incendio di un’autovettura in transito in direzione Cagliari all’altezza del semaforo con via Sardegna, ad Assemini.

Gli operatori hanno spento le fiamme che hanno coinvolto l’intero veicolo e messo in sicurezza la sede stradale. Una carreggiata è stata temporaneamente interdetta alla circolazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre la causa dell’incendio sarebbe dovuta ad un cortocircuito.

Antonio Caria