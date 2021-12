A Fluminimaggiore, in zona rossa fino al 15 dicembre, l’ATS ha rinviato al somministrazione delle terze dosi del vaccino anti Covid-19

A Fluminimaggiore, dove il sindaco Marco Corrias ha prorogato fino al 15 dicembre la validità dell’ordinanza che dispone il passaggio del paese in zona rossa, intanto, la giornata di vaccinazione per la terza dose giornaliera prevista per oggi 7 dicembre, a causa della situazione Covid, è stata rinviata da ATS a data da stabilire. E’ stato lo stesso sindaco Marco Corrias, a comunicarlo alla popolazione.

Ricordiamo che a Fluminimaggiore, paese di 2.837 abitanti, nonostante la massiccia partecipazione dei cittadini alla campagna di vaccinazione che ha raggiunto l’86%, sono stati accertati oltre 200 casi di positività al Covid-19.