A Sant’Antioco, ha preso il via questo pomeriggio il nuovo Open Day vaccinale che si protrarrà fino a giovedì 30 dicembre, per le fasce d’età dai 12 anni in sù, al Palazzetto dello Sport. Oggi e domani dalle 15.00 alle 18.00, giovedì dalle 15.00 alle 20.00.

Per prime e seconde dosi, i residenti nei comuni di Sant’Antioco e Calasetta, possono presentarsi all’hub vaccinale in una delle tre giornate; per le terze dosi, gli over 60 oggi dalla lettera A alla lettera L e domani dalla M alla Z. Il 30 dicembre, invece, terze dosi per tutte le altre fasce di età, sempre per i residenti nei comuni di Sant’Antioco e Calasetta.

Ricordiamo che, per la terza dose devono essere trascorsi 150 giorni dalla precedente, nonché 15 giorni dall’eventuale vaccino antinfluenzale.