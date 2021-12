Arianna Sabiu è stata confermata segretaria della CISL Scuola del Sulcis Iglesiente, al termine del VII congresso territoriale svoltosi a Sant’Antioco.

Nella sua lunga relazione, Arianna Sabiu ha sottolineato l’importanza di aver ritrovato la possibilità di svolgere il congresso in presenza, dopo quasi due anni di emergenza sanitaria, peraltro non ancora terminata. E tutte le problematiche vissute dal mondo della scuola, soprattutto nel periodo trascorso con la didattica a distanza. Ed ha allargato poi l’orizzonte verso tutti i problemi del settore, ad iniziare dalla dispersione scolastica, particolarmente accentuata nel Sulcis Iglesiente. Una vera e propria “bomba” sociale che avrebbe bisogno, per essere disinnescata, di investimenti finanziari e progetti incisivi sul fronte dei servizi educativi.