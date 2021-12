La Federazione PCI del Sulcis Iglesiente aderisce allo sciopero generale indetto da CGIL e UIL per il 16 dicembre

La Federazione PCI Sulcis Iglesiente aderisce allo sciopero generale del 16 dicembre indetto da CGIL e UIL contro le politiche del Governo Draghi che incrementano le disuguaglianze.

In questi anni in cui la crisi economica e sociale si è acuita, provocando un ulteriore e drammatico allargamento della povertà, accompagnata da disoccupazione e precariato inarrestabili, in particolare per i giovani e le donne, il Governo Draghi – sostiene la federazione PCI del Sulcis Iglesiente – non dà risposte adeguate e rifiuta il confronto con le forze sindacali. La manovra finanziaria annunciata non avrà ricadute positive per lavoratori, disoccupati e tantomeno i pensionati, le cui pensioni continuano a perdere potere d’acquisto.

Il PCI Sulcis Iglesiente sostiene e aderisce lo sciopero e invita a prendere parte alla mobilitazione anche in Sardegna, in Piazza Centomila a Cagliari alle ore 10.00.