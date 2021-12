Il mondo del giornalismo e della scuola è in lutto per la scomparsa di Giorgio Augusto Orrù. 73 anni, collega per alcuni decenni, con numerose esperienze nella carta stampata, radio e televisione, Giorgio Orrù era anche stimato docente in pensione. Rimasto vedovo 15 anni fa, viveva con il figlio Gianmarco, operatore televisivo.

La cerimonia funebre si svolgerà giovedì mattina, alle 10.30, nella Cattedrale di Santa Chiara d’Assisi, in piazza Municipio, a Iglesias.

Ciao Giorgio