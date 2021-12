Giovedì mattina, nella sala conferenze dell’Ausi, a Monteponi, verrà presentato il sito web www.monteponi.it . 

Giovedì 16 dicembre, alle 11.00, nella sala conferenze dell’Ausi (palazzina Bellavista Monteponi, a Iglesias) – alla presenza del presidente Ausi, Mauro Usai e del team di docenti, tecnici e ricercatori Dicaar, verrà presentato il sito web www.monteponi.it .

Un patrimonio culturale di inestimabile valore reso fruibile grazie al prezioso lavoro di studio del team di ricercatori del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, e di architettura dell’Università di Cagliari (coordinato da Giorgio Peghin direttore del Master in Architettura del Paesaggio della Sardegna), in collaborazione con il Consorzio di ricerca universitaria AUSI di Iglesias grazie a www.monteponi.it la storia dell’epopea mineraria approda sul web

Su Internet, finalmente, un viaggio virtuale mai percorso prima, condurrà alla scoperta dell’archeologia mineraria del territorio Iglesiente: da Monteponi, passando per Fontanamare, Nebida e Masua attraverso le immagini di – approdi, laverie, villaggi, ferrovie, gallerie – corredate di mappe e documenti inediti fino a poco tempo fa gelosamente custoditi negli archivi, non solo della Sardegna.

Con un solo clic la storia delle miniere di Iglesias diventa anche contatto per studiosi, operatori turistici e culturali con l’obiettivo di puntare sul brand “COSTA DELLE MINIERE” che potrà essere posto come elemento di unione delle amministrazioni del Sulcis Iglesiente per riconnettere il territorio in un grande progetto di rilancio turistico condiviso.