Il campo polivalente di via Balilla ha ospitato domenica mattina il meeting di atletica leggera “Città di Carbonia” organizzato dalla polisportiva Girasole e dalla Fisdir, la federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. Diverse decine di atleti si sono cimentati in varie discipline, in un clima di grande entusiasmo, in una mattinata fortunatamente accompagnata dal sole tornato a splendere in città e nel territorio dopo un lungo periodo di maltempo e di abbondanti piogge.

Hanno presenziato alle gare il sindaco, Pietro Morittu, il vicesindaco Michele Stivaletta, il presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel ed alcuni assessori e consiglieri comunali.

Carbonia si conferma in prima fila, in Sardegna e non solo, nell’organizzazione di attività sportive della federazione Fisdir.