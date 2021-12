AVAS Sant’Antioco, al via la campagna di donazioni per l’acquisto di una nuova ambulanza

L’AVAS, la storica Associazione di Volontari Assistenza e Soccorso di Sant’Antioco attiva da oltre trent’anni, ha bisogno del sostegno della sua comunità: la legge impone di dismettere dall’utilizzo principale le ambulanze che hanno compiuto 11 anni di età e l’AVAS si vede costretta ad acquistarne una nuova. Un mezzo sostitutivo che costa diverse decine di migliaia di euro: una cifra proibitiva per chi vive di donazioni e contributi e sta in piedi grazie al prezioso lavoro dei volontari. «Un impegno impagabile – commenta il sindaco Ignazio Locci – per questo occorre che tutta la comunità antiochense riconosca l’Avas, il volontariato, l’ambulanza come un patrimonio insostituibile di questa città».

Il comune di Sant’Antioco si è stretto accanto all’associazione antiochense e, oltre ad avere concesso un contributo economico a nome della collettività, lancia una campagna di raccolta fondi coinvolgendo tutta la cittadinanza, ovvero coloro che in questo momento possono offrire una cifra, seppur simbolica. «Tutte le famiglie di Sant’Antioco conoscono l’AVAS, che risponde allo storico numero di telefono 0781/800000, ed è capitato a tante di queste di doversi rivolgere all’associazione che in questi trent’anni di presenza assidua sul territorio non ha mai fatto mancare il suo sostegno senza mai chiedere nulla in cambio. Perché loro incarnano il volontariato nel senso pieno del termine. La comunità in questo momento è chiamata a dare un contributo e stare accanto a chi, nel mondo del volontariato, un contributo lo dà ogni giorno a favore della città, a favore di chi ha bisogno. Dobbiamo difendere questa importante realtà e quindi auspico che gli antiochensi facciano la propria parte. Ringrazio tutti sin da adesso: donate, donate, donate!».

Una delle tre ambulanze in servizio, quella più datata, verrà donata dall’AVAS alla Croce Rossa della Repubblica di Capo Verde, stato insulare dell’Africa occidentale.

Per chi volesse donare è possibile effettuare un bonifico sul conto corrente intestato all’AVAS – IBAN: IT81R0101543981000070612580 – causale “Donazione Ambulanza”.