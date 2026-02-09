10 February, 2026
Ad Antonello Puggioni, il sindaco di Calasetta rimasto vittima di un'aggressione da parte di un cittadino, è arrivato nel tardo pomeriggio l'attestato di solidarietà da parte di tutti i sindaci del Sulcis Iglesiente
Solidarietà

Ad Antonello Puggioni, il sindaco di Calasetta rimasto vittima di un’aggressione da parte di un cittadino, è arrivato nel tardo pomeriggio l’attestato di solidarietà da parte di tutti i sindaci del Sulcis Iglesiente

Ad Antonello Puggioni, il sindaco di Calasetta rimasto vittima di un’aggressione da parte di un cittadino, è arrivato nel tardo pomeriggio l’attestato di solidarietà da parte di tutti i sindaci del Sulcis Iglesiente.
«Le sindache e i sindaci del Sulcis Iglesiente esprimono solidarietà al collega Antonello Puggioni dopo la grave aggressione subita Le sindache e i sindaci della Provincia del Sulcis Iglesiente esprimono solidarietà al collega Antonello Puggioni, sindaco di Calasetta. Nei giorni scorsi, Puggioni ha subito un’inaccettabile aggressione verbale e fisica da parte di un cittadino. Aggressione che gli ha procurato una prognosi di 25 giorni. Tale gravissimo episodio si inserisce in un quadro di crescente aggressività nei riguardi di chi ricopre ruoli pubblici, il cui lavoro quotidiano garantisce con fatica il funzionamento dei meccanismi democratici, anche e soprattutto a livello locale. La tutela delle sindache e dei sindaci, simboli dell’autogoverno delle comunità locali, costituisce un elemento irrinunciabile della qualità della nostra democrazia e, più in generale, della qualità del vivere civile.»
