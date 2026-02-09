Il comune di Nuxis ha aderito anche quest’anno al Progetto Promemoria Auschwitz, promosso da Arci Sardegna e Deina. Ragazzi e ragazze del paese sulcitano potranno vivere un’esperienza nei luoghi della memoria, per ricordare e diventare cittadini attivi di una comunità sempre più consapevole.

Quest’anno, dopo la quattro formazioni storico culturali, partiranno Virginia Rea e Lucrezia Virginia Sebis. Tra le visite previste durante il viaggio in programma dal 18 al 23 febbraio, ci sono il ghetto ebraico di Cracovia, il quartiere ebraico, la fabbrica di Oskar Schindler e i campi di concentramento di Auschwitz Birkenau.

Per il comune di Nuxis si tratta di un altro percorso importante di conoscenza culturale nel progetto #nuxisfuorinuxis.