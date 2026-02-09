10 February, 2026
HomeSocialeSolidarietàGianluigi Rubiu (FdI): «Solidarietà e vicinanza al sindaco di Calasetta, Antonello Puggioni. La comunità resti unita e coesa, sostenendo chi lavora ogni giorno per il bene comune»
Solidarietà

Gianluigi Rubiu (FdI): «Solidarietà e vicinanza al sindaco di Calasetta, Antonello Puggioni. La comunità resti unita e coesa, sostenendo chi lavora ogni giorno per il bene comune»

«Con profondo sdegno e preoccupazione ho appreso dalla stampa la notizia relativa all’increscioso fatto accaduto nel nostro territorio. Esprimo la mia totale disapprovazione per quanto avvenuto, ribadendo che simili episodi non possono avere spazio in una società che fonda i suoi valori sul rispetto e sulla legalità.»
Lo scrive, in una nota, Gianluigi Rubiu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.
«Desidero manifestare la mia più ferma solidarietà e vicinanza al sindaco, Antonello Puggioni, figura istituzionale che rappresenta con dignità e dedizione il nostro territorio. In questo momento delicato, è fondamentale che la comunità resti unita e coesa, sostenendo chi lavora ogni giorno per il bene comune», conclude Gianluigi Rubiu.
