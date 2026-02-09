Carbosulcis, il progetto Energy Vault prende forma. L’assessore Emanuele Cani: «Prosegue il lavoro per favorire la riconversione della miniera di Nuraxi Figus»

L’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani e l’amministratore unico di Carbosulcis Spa, Massimo Basciu, hanno incontrato questa mattina nella sede dell’assessorato, una delegazione della società Energy Vault, guidata dal vice presidente Luca Manzella, per fare il punto sul progetto che prevede la realizzazione di un AI Data Center nel sito minerario di Nuraxi Figus. L’iniziativa, che ha preso il via lo scorso anno, rappresenta un passo decisivo nella strategia regionale volta a promuovere innovazione tecnologica, sostenibilità e trasformazione industriale per la creazione di valore economico e occupazionale. Il progetto sarà interamente alimentato da energia rinnovabile e integrato con le soluzioni hardware e software di accumulo energetico sviluppate da Energy Vault, garantendo un funzionamento del data center completamente carbon free.

Oggi, in particolare, la società svizzera specializzata nello stoccaggio energetico, che ha brevettato tra l’altro il sistema di pompaggio idrico gravitazionale, ha illustrato la bozza del piano industriale del progetto, denominato ‘Digital Vault Sulcis’.

«Prosegue il lavoro per favorire la riconversione produttiva della Carbosulcis e della miniera di Nuraxi Figus, che vede tra i progetti strategici anche questo data center incentrato sull’Intelligenza artificiale, un’iniziativa con la quale la Regione Sardegna ribadisce il proprio impegno verso la transizione energetica, la trasformazione digitale e la crescita sostenibile del territorio – afferma l’assessore Emanuele Cani -. Il progetto Energy Vault riveste un ruolo di primo piano nell’ambito del piano industriale di Carbosulcis in fase di definizione.»

Un tavolo di aggiornamento, alla luce dei rispettivi impegni assunti oggi dalle parti, sarà convocato nelle prossime settimane.