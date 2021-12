Carbonia: sono operativi i mezzi per la manutenzione delle strade danneggiate dal maltempo

E’ operativo da oggi il mezzo dell’Unione dei comuni per la manutenzione delle strade rurali particolarmente danneggiate dalle piogge insistenti dell’ultimo periodo. Ne dà comunicazione l’assessorato dell’Urbanistica e manutenzioni del comune di Carbonia.

«C’è la volontà – afferma l’assessore Piero Porcu – di risolvere a breve la questione che riguarda nel suo complesso la viabilità cittadina che ha subìto gravi danni a causa del maltempo.»

«Le cattive condizioni climatiche che hanno caratterizzato tutto il periodo – ha precisato l’assessore – ci hanno di fatto impedito di provvedere alla bitumazione del manto stradale nei punti interessati; intanto raccomando, a questo proposito, la massima prudenza agli automobilisti laddove necessario.»

L’assessore ha poi voluto puntualizzare lo stato dell’arte relativo all’illuminazione pubblica e ai disagi subiti dalla popolazione nel corso delle scorse settimane.

«Stiamo procedendo alla risoluzione dei problemi – ha garantito -. Oggi, come già preannunciato, sono in corso sopralluoghi tecnici in città su viale Italiana, via Trieste e via Roma e si proseguirà con gli interventi sulle altre vie.»

È inoltre in atto una ricognizione delle luminarie non funzionanti in città e nelle frazioni.

«Ringrazio tutti i cittadini – conclude l’assessore – che vorranno continuare a collaborare segnalandoci eventuali malfunzionamenti, in modo da avere una precisa mappa di intervento. A questo proposito si può trovare sui singoli pali dell’illuminazione pubblica l’apposito numero verde 800628172.»