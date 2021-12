Dopo Vis Artena-Carbonia, è stata rinviata anche Carbonia-Aprilia in programma mercoledì, che si giocherà il 5 gennaio, probabilmente al “Carlo Zoboli”

Dopo il rinvio della partita in programma ieri ad Artena, deciso su richiesta motivata della società laziale, è stata rinviata anche la partita Carbonia-Aprilia, in programma dopodomani, mercoledì 22 dicembre, per la 16esima giornata di andata del girone G del campionato di serie D, che si giocherà mercoledì 5 gennaio.

La Lega Nazionale dilettanti ha ufficializzato il rinvio poco fa, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società. L’auspicio è poter giocare la partita allo stadio Comunale “Carlo Zoboli”, per la riapertura del quale, dopo oltre un anno di esilio forzato della squadra sui campi di diversi Comuni della Provincia, è in via di definizione il noto contenzioso tra la società biancoblù e l’Amministrazione comunale di Carbonia.