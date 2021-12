Gospel explosion al Teatro Centrale di Carbonia, il 25 dicembre, alle ore 19.00: accesso consentito solo con super green pass e mascherina FFP2

In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove misure di contrasto alla pandemia, l’accesso allo spettacolo della 19ª rassegna Gospel Explosion, tradizionale appuntamento natalizio organizzato dall’associazione Progetto Evoluzione, in programma al Teatro Centrale di Carbonia domani, 25 dicembre, alle 19.00, sarà consentito esclusivamente con super green pass (certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19) e mascherina FFP2.

Quello del giorno di Natale, è il quarto dei nove appuntamenti in programma, il primo nel Sulcis Iglesiente, dopo il grande successo ottenuto dalla formazione statunitense Karla Jones and Sound Of Praise nella Chiesa di Santa Maria della Neve ad Arzachena, al Cinema Miramare di Alghero e al Teatro A. Garau di Oristano.