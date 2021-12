Il XIX Gospel Explosion ieri al giro di boa a Vallermosa, oggi a Pula, domani a Sestu, mercoledì a Portoscuso e giovedì gran finale a Iglesias

Con la tappa nella sala Teatro di via Salvo d’Acquisto, a Vallermosa, la XIX rassegna Gospel Explosion organizzata dall’associazione culturale Progetto Evoluzione ha raggiunto ieri sera il giro di boa di metà percorso.

Da martedì 21 dicembre, in tutte le piazze, da Arzachena ad Alghero, da Oristano a Carbonia e ieri a Vallermosa, la formazione statunitense Karla Jones and Sound Of Praise, ha riscosso uno straordinario successo.

Questa sera appuntamento alle 19.00 al Teatro Maria Carta di Pula, domani, alle 19.30, nella Chiesa della Madonna delle Grazie, a Sestu; mercoledì 29 il giro dell’isola approda, alle 18.30, nella Chiesa San Giovanni Battista a Portoscuso; ultimo impegno a Iglesias, giovedì 30 dicembre, alle 19.00, nella Chiesa di San Pio X.

Tutti gli ultimi quattro concerti sono ad ingresso gratuito.