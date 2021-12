Cresce ancora il numero degli attualmente positivi al Covid-19 a Portoscuso: 19

A Portoscuso i casi di positività al Covid-19 confermati dal tampone molecolare sono saliti a 19, ben 5 in più rispetto alla situazione precedente di giovedì scorso. Vi sono inoltre 8 casi di quarantena obbligatoria. Lo ha comunicato ieri sera il sindaco, Giorgio Alimonda.

«La situazione è dunque notevolmente peggiorata, anche in considerazione del numero rilevante di positivi al tampone antigenico riscontrati tra ieri e oggi – ha aggiunto Giorgio Alimonda -. Infatti, nonostante le raccomandazioni di evitare gli assembramenti questo spesso non è avvenuto. Nei giorni prossimi si attende la conferma per una decina di concittadini per lo più giovani, la conferma del tampone molecolare.»

«Tutte le persone o familiari venuti a contatto in ambienti chiusi con positivi anche se ancora non confermati da ATS, DEVONO STARE precauzionalmente a casa, possibilmente in ambienti separati, in attesa che ATS disponga i provvedimenti necessari – ha rimarcato il primo cittadino di Portoscuso -. Tale comportamento responsabile è determinante per il contenimento dell’epidemia. Ricordiamo che sono in vigore le nuove misure restrittive che, tra l’altro, prevedono la sospensione di feste o eventi pubblici e discoteche.»

«Purtroppo, la situazione epidemiologica anche locale, necessita l’adozione della massima cautela – ha concluso Giorgio Alimonda – riducendo la compresenza di persone in ambienti chiusi in occasione pranzi e cenoni.»