I carabinieri di Iglesias, a Villamassargia, hanno arrestato un 30enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Ieri i carabinieri del NORM della Compagnia di Iglesias, a Villamassargia, hanno arrestato un disoccupato 30enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 380 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, 1 bilancino elettronico e materiale vario per il confezionamento. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane al termine formalità di rito, è stato tradotto in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.