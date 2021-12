Un 27enne di Portoscuso è stato arrestato dai carabinieri di Iglesias, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Ieri sera, a Portoscuso, i carabinieri del NORM della Compagnia di Iglesias, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un disoccupato 27enne del luogo. Il giovane, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish, 1 dose di shaboo e materiale vario per il confezionamento. Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre il giovane è stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del rito per direttissima.