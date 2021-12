Ieri i carabinieri della stazione di Carbonia hanno arrestato un 44enne del luogo per furto aggravato, commesso presso un market

Ieri i carabinieri della stazione di Carbonia hanno arrestato un 44enne del luogo, indiziato del reato di furto aggravato, commesso presso un market della zona,. A seguito delle denunce di furto sporte da alcuni commercianti, i carabinieri hanno predisposto dei servizi mirati di prevenzione e ieri sera hanno proceduto fra le altre, al controllo di una Ford Fiesta, condotta dal 44enne il quale, dopo aver terminato la sua attività lavorativa, si stava recando verosimilmente a casa. Al termine della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di alimenti di vario genere e della somma contante di 310 euro, verosimile provento del furto appena commesso in danno del market. Tutto quanto rinvenuto è stato restituito all’avente diritto, mentre l’uomo dopo le formalità di rito, d’intesa con l’Autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza con rito per direttissima fissato per la giornata odierna.