Giacomo Floris (Carbonia Avanti): «Dopo parecchi anni risolviamo una situazione di degrado più volte denunciata in passato dai cittadini»

Nei giorni in cui è entrato in funzione il nuovo centro vaccinale, in via Sicilia, a Carbonia, ha trovato soluzione l’emergenza di un’altra struttura, di proprietà di AREA, lasciata da anni in uno stato di completo abbandono.

I residenti spesso, anche attraverso i media, hanno denunciato la situazione di degrado e pericolo, senza però trovare risposta alle proprie sollecitazioni. Del problema si è occupato il capogruppo di Carbonia Avanti in Consiglio comunale Giacomo Floris, che ha coinvolto l’assessore dei Lavori pubblici Stefano Mascia, riuscendo finalmente a ottenere risposte concrete.

AREA è intervenuta: l’edificio è stato ripulito e messo in sicurezza. Ma, soprattutto, sono stati rimossi gli elementi di annoso degrado e pericolo nei pressi del centro vaccinale, ossia dove, giocoforza, nelle prossime settimane e mesi transiteranno tantissime persone.