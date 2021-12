Ignazio Locci: «A Sant’Antioco, sul Covid-19, la giusta attenzione da parte di tutti»

«Siamo contrari alla “caccia alle streghe”, all’inutile terrorismo e al bisogno quasi spasmodico di sapere quanti casi sono presenti nella nostra Comunità. Richiesta che spesso viene mascherata come esigenza di “trasparenza”. Non c’è alcun bisogno di sapere quanti casi sono presenti perché è evidente che il virus circola ovunque, compresa la nostra Sant’Antioco. Come è evidente che la fila di cittadini al palazzetto per il vaccino sia la dimostrazione di come la nostra comunità affronti questa piaga epocale.»

