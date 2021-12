A Santadi il numero dei positivi al Covid-19 si è dimezzato, ora sono 23, 8 le persone in quarantena. Lo hanno comunicato poco fa il sindaco Massimo Impera e l’assessore della Sanità del comune di Santadi Veronica Impera, sulla base dei dati ufficiali ricevuti da Ats stamane.

«Il numero dei positivi si è dimezzato – aggiungono – ma è necessario proprio in questa giornata ricordare che i festeggiamenti spesso portano ad abbassare la guardia e a trascurare le norme di prevenzione. Sarebbe opportuno invece prestare ancor più attenzione affinché questi giorni di festa non causino ulteriori contagi.

Accogliamo questo nuovo anno mantenendo un comportamento responsabile per noi stessi e per gli altri in ogni ambito, compreso quello di prevenzione del Covid-19.»