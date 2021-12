La Consulta Anziani di Iglesias sostiene il sindaco Mauro Usai a difesa dell’ospedale CTO e della Sanità iglesiente

La Consulta Anziani di Iglesias ha diffuso una nota, nella quale «condivide e sostiene pienamente l’azione di protesta e la battaglia che ha intrapreso il sindaco Mauro Usai con l’occupazione di un’ala del CTO, contro il blocco degli interventi chirurgici programmati previsti nel presidio ospedaliero».

«E’ vergognoso ed inaccettabile che improvvisamente venga bloccata l’attività chirurgica programmata poiché ci saranno pesanti ripercussioni sull’operatività di altri reparti ospedalieri con gravi conseguenze sulla salute e sulle cure dei cittadini e, in particolare, degli anziani. Il paventato rischio di chiusura del CTO è ormai palese – aggiunge la Consulta Anziani di Iglesias -. E’ in atto un inarrestabile stillicidio con tagli sistematici alle strutture, ai servizi sanitari, al personale, ai posti letto. Il sistema sanitario del Sulcis Iglesiente è ormai al collasso e crescono ogni giorno il disagio, la disperazione e le difficoltà degli ammalati. Non viene più garantita la certezza delle cure e sono saltati gli standard di efficienza e di qualità delle prestazioni. Ci troviamo di fronte a una manifesta incapacità gestionale e programmatoria.»

«E’ arrivato il momento di mandare a casa il Commissario della ASL e l’assessore della Sanità Mario Nieddu, non sono più affidabili e non sono in grado di adottare provvedimenti e trovare soluzioni idonee per evitare questi disastri – sottolinea la Consulta Anziani di Iglesias -. Dobbiamo ribellarci e dire a gran voce ORA BASTA. Pretendiamo, adesso, costi quel che costi, che i servizi sanitari del territorio riprendano la piena e totale funzionalità operativa in tutti i presidi ospedalieri, in tutti i reparti e con tutto il personale necessario.»

«Siamo stanchi di subire sempre queste gravi difficoltà della sanità, ma, comunque, decisi a scendere nuovamente in piazza uniti per fare fronte comune insieme ai cittadini, alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni. Piena solidarietà al nostro Sindaco, dobbiamo riprenderci tutto quello che ci hanno tolto in questi anni – conclude la Consulta Anziani di Iglesias -. Il diritto legittimo ai trattamenti necessari per la tutela della salute dei cittadini del territorio riparte oggi da questo presidio.»