L’OPI Carbonia Iglesias ha organizzato una conferenza sul Piano regionale dei Servizi sanitari per il 18 dicembre, a Villamassargia

Sabato 18 dicembre, alle 10.00, l’Aula consiliare del comune di Villamassargia ospiterà una conferenza di confronto e approfondimento tra sindaci e sindache dei comuni del Sulcis Iglesiente, amministratori ATS e ASSL Carbonia, Ordini professionali, Organizzazioni sindacali, Partiti politici, consiglieri regionali, sui contenuti della bozza del Piano Regionale Servizi Sanitari presentata alle parti sociali e alle istituzioni, organizzata dall’OPI di Carbonia Iglesias.

«Condividiamo il principio guida del Piano – si legge in una nota di Graziano Lebiu, presidente dell’OPI Carbonia Iglesias -, ovvero la costruzione di una rete di medicina territoriale intorno alla persona. Riteniamo possibile, infatti, contribuire alla realizzazione complessiva del Piano in trattazione:

a) in termini di efficienza e di efficacia;

b) nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità per tutti i cittadini;

c) per la garanzia dell’erogazione oggettiva delle cure e dell’assistenza in ogni ambito che abbia a che fare con la salute;

d) con particolare attenzione alla ripartizione ed alla collocazione delle strutture di assistenza appartenenti alla rete territoriale, riferito alla previsione di nuove Case della Salute e di Ospedali di Comunità.»

Graziano Lebiu conclude elencando una serie di numeri che saranno sicuramente al centro del confronto.

«Sono 240mila le prestazioni sanitarie annue erogate da ASSL Cagliari per ASSL Carbonia! Sono 14 le Case della Salute attive in Sardegna, 4 nel Sulcis Iglesiente. Sono 48 le Case della Salute in attuazione in Sardegna e solo 1 nel Sulcis Iglesiente. Sono programmati 35 Ospedali di Comunità e solo 2 nel Sulcis Iglesiente. E’ una ripartizione sostenibile? Voci, istanze e riflessioni dalla platea degli invitati alla conferenza di sabato 18 dicembre, alle ore 10,00, nell’Aula consiliare del comune di Villamassargia.»