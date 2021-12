Mercoledì 22 dicembre “Sardegna pulita” manifesterà a Cagliari contro il progetto “gasiera rigassificatore” a Portovesme

Angelo Cremone, portavoce dell’associazione ambientalista “Sardegna pulita”, ha annunciato che mercoledì prossimo, 22 dicembre, dalle 10.30 alle 11.30, si terrà un sit-in davanti alla Capitaneria di porto di Cagliari, in via Calafati 19, per presentare la “diffida contro l’ipotesi della gasiera rigassificatore in progettazione dentro il porto di Portovesme, impianto che, collocato a circa 1 km dalle case di Portoscuso, davanti al porto sia civile che commerciale, in mezzo ad altri impianti industriali, rappresenterebbe un pericolo da rischio strage”.