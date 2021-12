Nel girone A di Promozione, la Monteponi ha chiuso il girone d’andata con 12 vittorie su 13 partite +7 sul Villasimius, +13 sulla Pro Sigma

La Monteponi ieri è arrivata al giro di boa del girone A del campionato di Promozione regionale, con una vittoria di misura sul campo della Fermassenti, 1 a 0, 12esima vittoria in 13 giornate, con la quale ha confermato il vantaggio di 7 punti sul Villasimius, impostosi 2 a 1 sul campo del Quartu 2000, unico ostacolo sulla strada della promozione in Eccellenza regionale.

L’Atletico Narcao nel secondo derby tra squadre del Sulcis, ha interrotto la lunghissima serie di 10 sconfitte consecutive, tornando imbattuto dal campo del Cortoghiana, dove è riuscito a rimontare un goal, ed ha acceso così una piccola fiammella di speranza per un recupero nel girone di ritorno, indispensabile per evitare la retrocessione in Prima categoria. Il Villamassargia ha perso 1 a 0 sul campo dell’Orrolese.

Nel girone A del campionato di Prima categoria, la capolista Verde Isola di Carloforte ha vinto 3 a 0 sul campo dell’Atletico Villaperuccio, con una doppietta di Momo Cosa ed un goal di Alberto Arrais. L’Atletico ha conquistato la sesta vittoria stagionale, 2 a 0 sul Calcio Pirri; la vicecapolista Gialeto 1909 (seconda a due punti dalla Verde Isola con una partita da recuperare), ha superato 4 a 2 il Domusnovas.

Sono terminate in parità Cus Cagliari-Città di Selargius 1 a 1 e Pula-Calcio Capoterra 2 a 2; il Sestu ha travolto la Virtus San Sperate 4 a 0, il Vecchio Borgo Sant’Elia ha vinto 2 a 1 sul campo della Frassinetti Elmas.