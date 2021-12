Romeo Ghilleri (assessore LL.PP. Nuxis): «La Chiesa di San Pietro Apostolo verrà ristrutturata con un finanziamento regionale»

«Con grande piacere porto a conoscenza della nostra comunità che questa Amministrazione ha ottenuto, nello scorso novembre, un significativo finanziamento della Regione x intervenire sulla Chiesa di San Pietro Apostolo. Priorità assoluta sarà data alla verifica delle condizioni strutturali; dal loro esito dipenderanno i successivi interventi/lavori, ma certamente saranno rimessi a nuovo i prospetti ed il campanile; questo anche x degnamente inserirla nella totale ristrutturazione della Piazza (l’appalto sta x partire e l’inizio dei lavori si prevede a marzo/aprile).»

Lo ha comunicato oggi Romeo Ghilleri, assessore dei Lavori pubblici, dell’Urbanistica, della viabilità, delle Attività produttive e dell’Agricoltura del comune di Nuxis.

«Disagi saranno inevitabili, ma con la fine dei lavori, Chiesa e Piazza saranno, finalmente, molto più decorose e adeguate alle funzioni che assolvano. Andiamo avanti – conclude Romeo Ghilleri -. Ricordo che dal 10 gennaio 2022, come già comunicato scorse settimane inizieremo i lavori Via San Pietro e per quanto riguarda chiesa di Acquacadda previsti lavori di restauro primavera 2022. Non ci fermiamo e non possiamo fermarci.»