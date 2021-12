Salvatore Puggioni: «Il green pass è necessario ma è inopportuna l’equiparazione dei traghetti con le altre forme di trasporto pubblico locale»

«L’Amministrazione comunale di Carloforte, seguendo gli insegnamenti della scienza medica, considera i vaccini l’unico strumento in grado di arginare gli effetti del Covid-19 sulla salute pubblica. Approva senza riserve l’impegno dello Stato finalizzato alla vaccinazione di massa. Considera il green pass uno strumento necessario, in assenza di obbligo vaccinale. Tuttavia, in considerazione del fatto che l’obbligo vaccinale non è stato istituito, ritiene inopportuna l’equiparazione dei traghetti da e per le isole minori con le altre forme di trasporto pubblico locale.»

«Riteniamo che tale equiparazione leda eccessivamente la libertà di movimento e viola un diritto costituzionale, poiché si deve considerare che i traghetti costituiscono l’unica possibilità di uscire dai comuni situati nelle isole minori – ha aggiunto Salvatore Puggioni -. Ciò non è ovviamente vero per tutti coloro che abitano sulla terraferma, i quali possono, per esempio, utilizzare la propria automobile.»

«Abbiamo già comunicato la nostra posizione in tutte le sedi – ha concluso il sindaco di Carloforte -. Il nostro dovere ed impegno è quello di tutelare i diritti di tutti i cittadini.»