“Sono saliti a 14 i casi di positività al virus confermati dal tampone molecolare tra i residenti nel comune di Portoscuso, ben 6 in più rispetto alla situazione precedente. Vi sono inoltre 6 casi di quarantena obbligatoria.”

“La situazione è, dunque, sensibilmente peggiorata e si raccomanda a tutte le persone o familiari conviventi che hanno avuto contatti con i positivi al virus di stare precauzionalmente a casa, possibilmente in ambienti separati, in attesa che ATS disponga i provvedimenti necessari. Tale comportamento responsabile è determinante per il contenimento dei contagi – ha aggiunto il primo cittadino di Portoscuso -.

Questo vale a maggior ragione nel caso di bambini in età scolare.”