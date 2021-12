Sul sito del comune di Carbonia è stata aperta una sezione dedicata alla campagna vaccinale anti-Covid 19

Prosegue, a Carbonia, la campagna vaccinale anti-Covid, il cui risultato complessivo arriva all’83% degli immunizzati. Per vaccinarsi, anche per chi rientra nelle tempistiche della terza dose, è sempre necessario prenotarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e chiamare per informazioni il numero 800 009966 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Per l’inizio del 2022 sono stati aggiornati gli orari di apertura dello hub vaccinale di via Puglie

che osserverà la chiusura festiva di giovedì 6 gennaio 2022. Il centro sarà quindi aperto martedì 4-11-18 e 25 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00; giovedì 13-20-27 dalle 15.00 alle 18.00; sabato 8-15-22 e 29 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Sulla home page del sito istituzionale del comune di Carbonia è stata aperta una sezione

specifica, in fase di costruzione, sulla campagna vaccinale anti-Covid per poter offrire

informazioni utili ai cittadini che potranno trovare gli orari di attività del centro vaccinazioni.

Attualmente i soggetti positivi al Covid-19 a Carbonia, secondo le informazioni fornite dalla Assl, sono 83 mentre 11 risultano in quarantena.

«L’auspicio, in prossimità del Natale – ha dichiarato il sindaco di Carbonia Pietro Morittu – è che tutti possano trascorrere questi giorni di festa in serenità, pur attenendosi alle regole per evitare i contagi.»

Sono inoltre in corso interlocuzioni interistituzionali tra Comune, Assl di Carbonia ed Istituti

Comprensivi della città al fine di pianificare tempi e modalità per la realizzazione di una giornata

esclusivamente dedicata alla vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni, con momenti ludici e di

informazione per i genitori. Tale giornata si svolgerà dopo le festività natalizie, nel corso del

mese di gennaio 2022.