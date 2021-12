Un 31enne di Iglesias è stato deferito alla Procura dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La notte scorsa i carabinieri del NORM della Compagnia di Iglesias hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 31enne del luogo, operaio, censurato, il quale controllato alla guida della propria Alfa Romeo Mito è stato trovato in possesso di 5,7 grammi di marjuana e 2,3 grammi di cocaina suddivisa in dosi preconfezionate. Durante la successiva perquisizione domiciliare sono state rinvenire 2 bilance di precisione, 1,00 grammo di ketamina e 2,00 grammi di hashish. Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato e verrà trasmesso ai competenti uffici per le analisi chimiche di competenza.