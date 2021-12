Un 44enne di Carbonia è stato nuovamente arrestato dai carabinieri per aver violato gli arresti domiciliari

Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Carbonia, hanno arrestato in flagranza di reato per evasione di un 44enne del luogo, disoccupato, censurato per reati contro il patrimonio e agli arresti domiciliari. Al momento del controllo, il 44enne è stato notato dai carabinieri ad un centinaio di metri dalla propria abitazione, in violazione delle prescrizioni impostegli dall’Autorità giudiziaria. L’uomo veniva nuovamente ristretto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza con del rito per direttissima, fissato per domani 9 dicembre.