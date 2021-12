Due giovani cagliaritani sono stati denunciati dai carabinieri di Quartu Sant’Elena per violazione degli obblighi di dimora

Stamane i carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno denunciato a piede libero per violazione degli obblighi di dimora un 24enne ed un 30enne, entrambi cagliaritani, disoccupati, sottoposti alla misura di prevenzione dell’obbligo di dimora nel comune di Cagliari. In particolare i due, sono stati controllati a bordo di una Lancia Y di proprietà del 30enne, mentre percorrevano la S.S. 125 in territorio del comune di Maracalagonis, in violazione delle prescrizioni loro imposte dall’Autorità.