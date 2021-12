E’ finalmente rientrata l’emergenza elettrica a Buggerru. I tecnici dell’Enel hanno riparato il guasto che aveva provocato un completo isolamento per ben 196 famiglie da venerdì 26 novembre, solo parzialmente contenuto dall’impiego di gruppi generatori.

«Nel momento in cui sono riuscita a parlare con il referente di zona dell’Enel – ha detto la sindaca Laura Cappelli -, il problema è stato risolto, Con le squadre che hanno lavorato anche sotto la pioggia. Non posso che ringraziare i tecnici dell’Enel per aver messo rimedio alla grave emergenza che ha creato gravissimi problemi alla comunità.»